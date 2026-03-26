Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Solta
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Opcina Solta, Croatie

propriété commerciale
3
3 propriétés total trouvé
Hôtel 496 m² dans Necujam, Croatie
Hôtel 496 m²
Necujam, Croatie
Surface 496 m²
Hôtel 1ère ligne unique pour la modernisation sur l'île de Solta!Située dans le pittoresque …
$2,31M
Laisser une demande
Hôtel 429 m² dans Necujam, Croatie
Hôtel 429 m²
Necujam, Croatie
Chambres 15
Nombre de salles de bains 6
Surface 429 m²
Magnifique appartement 3*** sur l'île de Solta à seulement 150 mètres de la mer, dans la ver…
$1,02M
Laisser une demande
HOTEL ON THE ISLAND OF SOLTA, CROATIA. dans Grohote, Croatie
HOTEL ON THE ISLAND OF SOLTA, CROATIA.
Grohote, Croatie
Nombre de pièces 15
Surface 950 m²
Sur l'île d'Ålta, dans le sud de la Croatie, au large de la côte adriatique dalmate, entouré…
$4,34M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller