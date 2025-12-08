Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Rasa
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Opcina Rasa, Croatie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sveti Bartul, Croatie
Appartement 1 chambre
Sveti Bartul, Croatie
Chambres 1
Surface 51 m²
ID 📍 Apartments for sale from an investor in a premium building in Becici 📌Location: B…
$165,650
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
SMinvestment RealEstate
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Opcina Rasa, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller