Penthouses avec garage à vendre en Opcina Okrug, Croatie

1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
Nous vendons un appartement penthouse S6 avec toit-terrasse au deuxième étage d'un immeuble …
$582,655
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
