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Appartements à vendre en Opcina Motovun, Croatie

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Appartement 3 chambres dans Motovun, Croatie
Appartement 3 chambres
Motovun, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 123 m²
Nombre d'étages 3
Cette charmante maison du XVIIIe siècle, rénovée avec élégance, est cachée sur une route pav…
$476,916
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