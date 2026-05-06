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Villas Piscine à vendre en Opcina Malinska Dubasnica, Croatie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Kremenici, Croatie
Villa 3 chambres
Kremenici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
A Kremenići, dans la municipalité de Malinska sur l'île de Krk, nous vendons une belle villa…
$888,039
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Malinska Dubasnica, Croatie

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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