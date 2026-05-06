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Vue sur la mer Villas à vendre en Opcina Malinska Dubasnica, Croatie

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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Kremenici, Croatie
Villa 3 chambres
Kremenici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
A Kremenići, dans la municipalité de Malinska sur l'île de Krk, nous vendons une belle villa…
$888,039
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 3 chambres dans Radici, Croatie
Villa 3 chambres
Radici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 278 m²
Nombre d'étages 2
Dans un endroit calme sur l'île de Krk, sur un terrain de 623 m2, il ya une villa moderne av…
$1,54M
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Ardor real estate agency
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Malinska Dubasnica, Croatie

avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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