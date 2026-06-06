Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Lovran
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Opcina Lovran, Croatie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Lovran, nous sommes médiateur dans la location à long terme d'un appartement moderne, tout n…
$2,528
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Appartement 1 chambre dans Lovran, Croatie
Appartement 1 chambre
Lovran, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Lovran, nous sommes la médiation dans la location à long terme d'un appartement moderne, tou…
$1,954
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller