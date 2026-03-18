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Loyer mensuel de appartements en Opcina Lovran, Croatie

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2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Lovran, we are mediating in the long-term rental of a modern, brand new apartment for long-t…
$2,528
par mois
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Appartement 1 chambre dans Lovran, Croatie
Appartement 1 chambre
Lovran, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Lovran, we are mediating in the long-term rental of a modern, brand new apartment for long-t…
$1,954
par mois
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