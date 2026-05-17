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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec garage en Opcina Kostrena, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
Un luxueux appartement de 118 m2 est à louer à Kostrena. Situé au rez-de-chaussée d'un immeu…
$1,836
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Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
Une villa jumelée pour une location à long terme avec vue sur la mer est disponible. La vill…
$3,448
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
Un luxueux appartement trois chambres de 118 m2 est disponible à la location à Kostrena. Sit…
$1,721
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Kostrena, Croatie

avec Vue sur la mer
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