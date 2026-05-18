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Appartements avec garage à vendre en Opcina Kostrena, Croatie

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Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Nous offrons un appartement luxueux situé au premier étage d'un nouveau bâtiment moderne, si…
$769,960
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Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
Une villa jumelée à louer à long terme avec vue sur la mer est à vendre. La villa est située…
$838,912
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Appartement 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
Un luxueux appartement entièrement meublé situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment moderne nou…
$861,896
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Kostrena, Croatie

avec Vue sur la mer
Bon marché
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