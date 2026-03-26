Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Kostrena
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Opcina Kostrena, Croatie

3 BHK
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
A spacious and bright apartment in Kostrena is available for rent. The apartment covers 110 …
$538,972
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
A semi-detached villa for long-term rent with a sea view is for sale. The villa is situated …
$838,912
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
We offer a luxurious apartment located on the first floor of a modern new building, position…
$769,960
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
AuraAura
Appartement 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
A luxurious, fully furnished apartment located on the ground floor of a modern, newly constr…
$861,896
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 286 m²
Nombre d'étages 1
ID CODE: 2206
$808,919
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Opcina Kostrena, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller