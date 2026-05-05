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Villas à vendre en Opcina Karojba, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Rakotule, Croatie
Villa 4 chambres
Rakotule, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 435 m²
Sur une colline idyllique au-dessus de Motovun se trouve une villa design exclusive qui comb…
$2,75M
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Karojba, Croatie

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