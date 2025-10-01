Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Opcina Kanfanar, Croatie

Duplex 6 chambres dans Kanfanar, Croatie
Duplex 6 chambres
Kanfanar, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
$997,569
Duplex 6 chambres dans Kanfanar, Croatie
Duplex 6 chambres
Kanfanar, Croatie
Nombre de pièces 20
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
Caractéristiques des propriétés en Opcina Kanfanar, Croatie

