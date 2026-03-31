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Villas à vendre en Opcina Dobrinj, Croatie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Dobrinj, Croatie
Villa 5 chambres
Dobrinj, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 367 m²
Nombre d'étages 3
Situé sur un terrain généreux de 2 115 m2 au bord paisible d'un village pittoresque sur l'îl…
$1,71M
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Ardor real estate agency
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