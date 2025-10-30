Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Résidentiel
  4. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Croatie

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Kanfanar, Croatie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Kanfanar, Croatie
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 2
Kanfanar Vierneue75m2apartmentsinalemsteinhausmit with
$224,858
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Opcina Fazana, Croatie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Opcina Fazana, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
FAZANAAppartement de 55m2 avec vue sur la mer et petite armoire de 25m2, entièrement meublé!…
$374,295
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller