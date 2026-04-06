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Studios à vendre en Grad Porec, Croatie

12 propriétés total trouvé
Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
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Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
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$724,722
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
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Grad Porec, Croatie
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
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Nils OttNils Ott
Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
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Nombre de salles de bains 5
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Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
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Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
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Grad Porec, Croatie
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