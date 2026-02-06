Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Vrbovsko
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Grad Vrbovsko, Croatie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Nadvucnik, Croatie
Villa 3 chambres
Nadvucnik, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 186 m²
Maison de luxe à vendre à Vrbovsko, Gorski Kotar, offrant 186 mètres carrés d'espace de vie …
$1,13M
Caractéristiques des propriétés en Grad Vrbovsko, Croatie

Bon marché
Luxe
