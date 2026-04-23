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Villas à vendre en Grad Vis, Croatie

4 propriétés total trouvé
Villa dans Grad Vis, Croatie
Villa
Grad Vis, Croatie
Surface 240 m²
Rare villa à vendre sur l'île de Vis - un bijou de Croatie!Élégante Villa dans une île serei…
$1,12M
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Villa 3 chambres dans Grad Vis, Croatie
Villa 3 chambres
Grad Vis, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 140 m²
Une belle villa avec piscine située dans un bel emplacement du côté sud de l'une des plus be…
Prix ​​sur demande
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Villa 4 chambres dans Grad Vis, Croatie
Villa 4 chambres
Grad Vis, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 215 m²
Magnifique villa en bord de mer sur l'île de Vis, avec 2 appartements et de magnifiques terr…
$1,38M
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CoexCoex
Villa 3 chambres dans Grad Vis, Croatie
Villa 3 chambres
Grad Vis, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Une charmante villa de trois chambres est proposée sur l'île Vis, à seulement 120 mètres de …
$796,105
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