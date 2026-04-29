Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Stari Grad
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Grad Stari Grad, Croatie

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Grad Stari Grad, Croatie
Villa 3 chambres
Grad Stari Grad, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 315 m²
Dans un emplacement exceptionnel dans la ville pittoresque de Starigrad, à seulement 400 mèt…
$2,78M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Grad Stari Grad, Croatie
Villa 3 chambres
Grad Stari Grad, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 315 m²
Dans un emplacement exceptionnel dans la ville pittoresque de Starigrad, à seulement 400 mèt…
$2,78M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Grad Stari Grad, Croatie
Villa 3 chambres
Grad Stari Grad, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 315 m²
Dans un emplacement exceptionnel dans la ville pittoresque de Starigrad, à seulement 400 mèt…
$2,78M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
CoexCoex
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller