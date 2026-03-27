Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Stari Grad
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Grad Stari Grad, Croatie

1 propriété total trouvé
Hôtel 150 m² dans Grad Stari Grad, Croatie
Hôtel 150 m²
Grad Stari Grad, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 150 m²
Cette unique 150 m2. Occitane maison de style design avec 4 appartements à louer est une anc…
$1,50M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller