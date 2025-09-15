Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Rovinj
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Grad Rovinj, Croatie

propriété commerciale
27
hôtels
23
1 propriété total trouvé
READY BUSINESS dans Grad Rovinj, Croatie
READY BUSINESS
Grad Rovinj, Croatie
Surface 1 472 m²
PrêtA Rovinj, Croatie, un immeuble de bureaux près du centre-ville, surface brute 1472 m2, n…
$2,35M
