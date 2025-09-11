Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Rovinj
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Grad Rovinj, Croatie

propriété commerciale
26
hôtels
23
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
READY BUSINESS dans Grad Rovinj, Croatie
READY BUSINESS
Grad Rovinj, Croatie
PrêtMaison de retraite sur la côte croate ! Possibilité d'investissement unique dans un sect…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller