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Vue sur la mer Appartements à vendre en Grad Mali Losinj, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Veli Losinj, Croatie
Appartement 2 chambres
Veli Losinj, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Nombre d'étages 1
Veli Lošinj, un appartement unique est disponible dans un bâtiment historique en véritable p…
$297,178
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Ardor real estate agency
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