Bâtiments de fabrication en Grad Karlovac, Croatie

READY BUSINESS dans Grad Karlovac, Croatie
READY BUSINESS
Grad Karlovac, Croatie
PrêtFerme avicole écologique et terrain. Équipement moderne: unités de grille automatique, c…
$817,414
Laisser une demande
READY BUSINESS dans Grad Karlovac, Croatie
READY BUSINESS
Grad Karlovac, Croatie
PrêtUne usine de transformation du chanvre industriel (sans teneur en substances psychotrope…
$2,92M
Laisser une demande
