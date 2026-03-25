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Bureaux à vendre en Grad Delnice, Croatie

1 propriété total trouvé
Bureau 1 000 m² dans Cedanj, Croatie
Bureau 1 000 m²
Cedanj, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 2
A spacious hospitality-residential property is for sale, located in the heart of Gorski Kota…
$459,678
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