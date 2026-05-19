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Maisons avec garage à vendre en Grad Cabar, Croatie

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Gerovski Kraj, Croatie
Maison 2 chambres
Gerovski Kraj, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Au coeur de Gorski Kotar, il y a une belle maison fonctionnelle d'une surface habitable tota…
$214,899
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Agence
Ardor real estate agency
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Caractéristiques des propriétés en Grad Cabar, Croatie

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