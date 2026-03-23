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Propriétées résidentielles à vendre en Grad Cabar, Croatie

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Gerovski Kraj, Croatie
Maison 2 chambres
Gerovski Kraj, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Au coeur de Gorski Kotar, il y a une belle maison fonctionnelle d'une surface habitable tota…
$214,899
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Maison 2 chambres dans Makov Hrib, Croatie
Maison 2 chambres
Makov Hrib, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
Small House for Peace and Enjoyment – Tršće (Makov Hrib) In a peaceful and secluded location…
$247,077
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Caractéristiques des propriétés en Grad Cabar, Croatie

Bon marché
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