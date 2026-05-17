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Maisons avec garage à vendre en Grad Bakar, Croatie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Hreljin, Croatie
Maison 4 chambres
Hreljin, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
CODE ID: 2239
$1,70M
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Agence
Ardor real estate agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Grad Bakar, Croatie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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