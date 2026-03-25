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Maisons à vendre en Grad Bakar, Croatie

3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Hreljin, Croatie
Maison 4 chambres
Hreljin, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
ID CODE: 2239
$1,70M
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Maison 3 chambres dans Kukuljanovo, Croatie
Maison 3 chambres
Kukuljanovo, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 113 m²
In the peaceful and green surroundings of Kukuljanovo, just a ten-minute drive from the cent…
$515,988
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Maison 3 chambres dans Hreljin, Croatie
Maison 3 chambres
Hreljin, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
CODE ID: 3024
$247,077
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Caractéristiques des propriétés en Grad Bakar, Croatie

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