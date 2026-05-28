Programmes d'immigration en Chine

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Chine Chine
depuis
$4,00M
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 8 months
Les opportunités mondiales du CC Le fonds permet aux investisseurs d'accéder au régime d'investissement en capital (CIES), lancé par le gouvernement de Hong Kong. Le programme offre aux investisseurs et à leurs familles la possibilité d'obtenir la résidence tout en conservant le contrôle des…
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