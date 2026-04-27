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Maisons à vendre en Chine

2 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Hefei, Chine
Maison 6 chambres
Hefei, Chine
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 296 m²
Nombre d'étages 3
Maison à vendre avec vue sur la mer dans la zone de Shushan, Bar ville. La maison d'une supe…
$339,967
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Maison 3 chambres dans Hefei, Chine
Maison 3 chambres
Hefei, Chine
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 236 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison moderne dans la ceinture verte de Bara. Excellente vue sur la mer, conifères…
$301,281
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Caractéristiques des propriétés en Chine

Bon marché
Luxe
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