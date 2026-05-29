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Permis de résidence en Chine

Chine Chine
Durée du processus: depuis 8 months
Frais: depuis
$4,00M
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Permis de résidence en Chine
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À propos du programme d'immigration

Les opportunités mondiales du CC Le fonds permet aux investisseurs d'accéder au régime d'investissement en capital (CIES), lancé par le gouvernement de Hong Kong. Le programme offre aux investisseurs et à leurs familles la possibilité d'obtenir la résidence tout en conservant le contrôle des capitaux et des actifs. La structure du fonds est conforme à des normes financières internationales élevées.

Les opportunités mondiales des SS Le Fonds offre l'outil idéal pour la gestion des richesses et la planification de la relève dans une juridiction en constante évolution. Les investisseurs ont accès à des solutions d'investissement flexibles et à des avantages juridiques qui leur permettent de gérer efficacement les actifs et de protéger les capitaux dans une économie mondiale.

Avantages du programme:

Pas besoin de rester à Hong Kong plus de 183 jours par an
Aucune obligation de louer ou de posséder des biens à Hong Kong
Aucune obligation de payer des impôts à Hong Kong

La résidence s'étend à toute la famille.
Accès aux meilleurs services bancaires

Avantages
Durée du processus
Durée du processus
depuis 8 months
Frais
Frais
depuis
$4,00M
Revenu supplémentaire
Revenu supplémentaire
Oui
Durée
Durée
10 months
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depuis
$10,000
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 1 months
Visa de travail sans fournir un emploi.Services supplémentaires:Sélection du personnel pour les entreprises
Agence
Consulting VP Park SRL
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