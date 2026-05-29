À propos du programme d'immigration

Les opportunités mondiales du CC Le fonds permet aux investisseurs d'accéder au régime d'investissement en capital (CIES), lancé par le gouvernement de Hong Kong. Le programme offre aux investisseurs et à leurs familles la possibilité d'obtenir la résidence tout en conservant le contrôle des capitaux et des actifs. La structure du fonds est conforme à des normes financières internationales élevées.

Les opportunités mondiales des SS Le Fonds offre l'outil idéal pour la gestion des richesses et la planification de la relève dans une juridiction en constante évolution. Les investisseurs ont accès à des solutions d'investissement flexibles et à des avantages juridiques qui leur permettent de gérer efficacement les actifs et de protéger les capitaux dans une économie mondiale.

Avantages du programme:

Pas besoin de rester à Hong Kong plus de 183 jours par an

Aucune obligation de louer ou de posséder des biens à Hong Kong

Aucune obligation de payer des impôts à Hong Kong

La résidence s'étend à toute la famille.

Accès aux meilleurs services bancaires