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Complexe résidentiel Parque Granadilla
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Complexe résidentiel Parque Granadilla
Vina del Mar, Chili
depuis
$186,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Parque Granadilla ProjetVille: Viña del MarAchat pour: investissement dans la construction; investissement pour la location;La scène de la fosse. La réalisation du projet est terminée en 2026.Surtout pour nos clients, l'avance est maintenant de 10% (au lieu des 15% initiaux)! Le reste est de…
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Complexe résidentiel Soho Midtown
Complexe résidentiel Soho Midtown
Vina del Mar, Chili
depuis
$170,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Achat pour: - Investissement dans la construction- investissements de crédit-bail- pour la vie.La scène de la fosse. La livraison prévue pour la première moitié de 2027.L'avance est maintenant de 15%. Les 85% restants - après la location de la maison. L'avance est assurée contre la faillite …
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Complexe résidentiel VM Boulevard
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Complexe résidentiel VM Boulevard
Vina del Mar, Chili
depuis
$119,300
L'année de construction 2027
MV Boulevard* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
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