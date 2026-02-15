Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Preah Sihanouk Municipality
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Preah Sihanouk Municipality, Cambodge

Sihanoukville
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Sihanoukville, Cambodge
Appartement 2 chambres
Sihanoukville, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 9
Première ligne du golfe de Thaïlande. Premier appel minimal. Long délai. Pour une hypothèque…
$99,763
Appartement 1 chambre dans Sihanoukville, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sihanoukville, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 6
Des ateliers de tir ! 🔥 Commence à vendre sur la première ligne d'OKEAHA. BXOD À CAMBOJU OT …
$51,049
