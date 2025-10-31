Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Toul Kork
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Khan Toul Kork, Cambodge

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 201 m²
De Castle Noblesse – Modern Elegance in Phnom Penh De Castle Noblesse presents a rare opport…
$285,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller