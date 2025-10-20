Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Daun Penh
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Daun Penh, Cambodge

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 194 m²
Four-Bedroom Villa for Sale in Residence 90 – Srah Chork, Phnom Penh This luxurious villa sp…
$990,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller