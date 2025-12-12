Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Sihanoukville
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Sihanoukville, Cambodge

Sihanoukville
Appartement 1 chambre dans Sihanoukville, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sihanoukville, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 17/30
Description du projet.Time Square 10 est un complexe résidentiel de trois tours sur la premi…
$47,810
T.V.A.
