Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Cambodge

2 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Phnom Penh, Cambodge
Duplex 2 chambres
Phnom Penh, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 112 m²
Time Square 8 - Duplex 2 pièces🔥 Exclusivité 📍 Emplacement supérieur 💰 Rendement élevéPrix r…
$74,560
Duplex dans Daun Penh, Cambodge
Duplex
Daun Penh, Cambodge
Surface 60 m²
HEURE SQUARE 7LOBBY & DUPLEX✅Conception exquise✅Intérieur élégant✅Secteur des primes✅VIP Lie…
$40,387
