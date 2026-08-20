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Maisons à vendre en Vitosha, Bulgarie

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15 propriétés total trouvé
Maison dans Sofia, Bulgarie
Maison
Sofia, Bulgarie
$697,574
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Maison de ville dans Sofia, Bulgarie
Maison de ville
Sofia, Bulgarie
$1,00M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Maison 6 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 6 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 6
Surface 250 m²
Agence "Kvadrat" est heureux de vous offrir une belle maison ensoleillée dans l'excellent qu…
$290,656
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It Is RealtyIt Is Realty
Maison dans Vladaya, Bulgarie
Maison
Vladaya, Bulgarie
$596,383
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Maison 5 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 5 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Surface 249 m²
BIG HOUSE! CLOSED COMPLEX! We bring to your attention a ready-made design and fully furnishe…
$486,553
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Maison 4 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 4 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
$155,762
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TekceTekce
Maison 5 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 5 chambres
Sofia, Bulgarie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 728 m²
Bestay Property offers you a modern luxury and fully equipped residence for sale in the best…
$3,49M
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Villa 5 chambres dans Sofia, Bulgarie
Villa 5 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 584 m²
Nombre d'étages 2
Luxury House For Sale, Dragalevtsi, Sofia Bestay Property presents to your attention a be…
$1,60M
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Maison 4 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 4 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
For connoisseurs of country silence, clean air and mountain landscapes! We offer for sale a …
$617,673
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Maison 4 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 4 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
$454,307
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Maison dans Sofia, Bulgarie
Maison
Sofia, Bulgarie
Surface 890 m²
Real estate sales and rental agency "KVADRAT" offers you a house at the foot of Vitoshi, Boy…
$596,001
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Maison 4 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 4 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Surface 100 m²
$151,436
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Maison 5 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 5 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Surface 360 m²
Nous présentons à votre attention une belle maison de famille, entièrement terminée et parti…
$535,705
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Maison 4 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 4 chambres
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Surface 70 m²
$64,901
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Maison 3 chambres dans Sofia, Bulgarie
Maison 3 chambres
Sofia, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
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Luxe
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