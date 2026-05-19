Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Résidentiel
  4. Villa
  5. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Bulgarie

;
Oblast de Bourgas
9
Oblast de Dobritch
3
Oblast de Khaskovo
3
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Pomorié, Bulgarie
Villa 3 chambres
Pomorié, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
🏡Elégante Villa avec cour spacieuse à Victoria Hill - Documents prêts!Nous portons à votre a…
$437,957
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bulgarian Expert
Langues
English, Русский, Български
Villa 5 chambres dans Kocharitsa, Bulgarie
Villa 5 chambres
Kocharitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 262 m²
Nombre d'étages 3
🏡 Description du bien Nous proposons à la vente une villa exclusive de deux étages avec p…
$468,109
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller