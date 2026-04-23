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Hôtels à vendre en Velingrad, Bulgarie

propriété commerciale
3
3 propriétés total trouvé
Hôtel 74 m² dans Velingrad, Bulgarie
Hôtel 74 m²
Velingrad, Bulgarie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Description de l'objet: Les futurs propriétaires apprécieront un intérieur confortable, une …
$146,408
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Hôtel 130 m² dans Velingrad, Bulgarie
Hôtel 130 m²
Velingrad, Bulgarie
Chambres 1
Surface 130 m²
Description de l'objet: Les futurs propriétaires apprécieront un intérieur confortable, une …
$256,214
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Hôtel 52 m² dans Velingrad, Bulgarie
Hôtel 52 m²
Velingrad, Bulgarie
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Description de l'objet: Les futurs propriétaires apprécieront un intérieur confortable, une …
$102,722
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