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Maisons de ville avec terrasse à vendre en Bulgarie

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Oblast de Bourgas
6
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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Kocharitsa, Bulgarie
Maison de ville 3 chambres
Kocharitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 153 m²
Nombre d'étages 3
Grand Village: Maison de ville de luxe à deux étages avec cheminée et vue sur la montagne!Vo…
$204,495
T.V.A.
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