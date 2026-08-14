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Maisons de ville à vendre en Sveti Vlas, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Maison de ville 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Description de l'objet: Nous vous offrons une maison spacieuse et entièrement meublée en ter…
$250,142
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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