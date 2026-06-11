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Bureaux à vendre en Sveti Vlas, Bulgarie

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Bureau 105 m² dans Sveti Vlas, Bulgarie
Bureau 105 m²
Sveti Vlas, Bulgarie
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
🏢 Immobilier commercial dans les Vases Saints : Objet d'affaires préparéNous vous proposons …
$258,863
T.V.A.
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