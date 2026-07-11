Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Sredets
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Municipalité de Sredets, Bulgarie

;
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sredets, Bulgarie
Villa 4 chambres
Sredets, Bulgarie
Chambres 4
Surface 250 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons à la vente une maison confortable située dans le…
$97,632
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Sredets, Bulgarie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller