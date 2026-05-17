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Appartements avec garage à vendre en Sredec, Bulgarie

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Sofia
223
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Appartement dans Sofia, Bulgarie
Appartement
Sofia, Bulgarie
Surface 135 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons un appartement 4 pièces entièrement rénové et m…
$568,182
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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Types de propriétés en Sredec

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