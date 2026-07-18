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Villas à vendre en Municipalité de Sozopol, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Sozopol, Bulgarie
Villa 6 chambres
Sozopol, Bulgarie
Chambres 6
Surface 300 m²
C'est la raison pour laquelle la Commission n'a pas pris de décision. ACTION au 31.12.2025! …
$639,460
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Agence
Nils Ott Real Estates
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