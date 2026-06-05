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Vue sur la mer Studios à vendre en Municipalité de Sozopol, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Sozopol, Bulgarie
Studio 1 chambre
Sozopol, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 4/5
Nous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre avec vue mer frontale dans la ré…
$119,320
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Sozopol, Bulgarie

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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