  2. Bulgarie
  3. Slatina
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Slatina, Bulgarie

appartements
6
6 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sofia, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Sofia, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
$81,018
Appartement dans Sofia, Bulgarie
Appartement
Sofia, Bulgarie
Surface 100 m²
Sol 3/5
RÉMUNÉRATIONS IMMOBILIÈRES Il vend un appartement de deux chambres à coucher Reduta. L'appar…
$330,252
Appartement dans Sofia, Bulgarie
Appartement
Sofia, Bulgarie
Surface 122 m²
$120,663
Appartement dans Sofia City, Bulgarie
Appartement
Sofia City, Bulgarie
Surface 96 m²
Sol 5/7
RÉMUNÉRATIONS IMMOBILIÈRES Il vend un appartement de deux chambres dans le quartier de Slati…
$235,184
Appartement dans Sofia, Bulgarie
Appartement
Sofia, Bulgarie
Surface 94 m²
Sol 5/6
Pas de comions de l'acheteur!!! RÉMUNÉRATIONS IMMOBILIÈRES A vendre est un appartement de de…
$332,031
Appartement dans Sofia, Bulgarie
Appartement
Sofia, Bulgarie
Surface 72 m²
Sol 3
RÉMUNÉRATIONS IMMOBILIÈRES Appartement d'une chambre à vendre à Reduta - rue Popova chapeau …
$233,607
Caractéristiques des propriétés en Slatina, Bulgarie

Bon marché
Luxe
