Propriétées résidentielles à vendre en Senovo, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Senovo, Bulgarie
Maison 2 chambres
Senovo, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 1
Nous sommes heureux d'offrir cette maison d'un étage entièrement rénovée, située sur un terr…
$30,712
Agence
IBG REAL ESTATES LTD
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Български
